Festival de cirque : Les Échappées cirque à Nanterre.

À Nanterre, c’est maintenant une tradition : chaque année a lieu début juin en plein air le festival « Parade(s) ». Cette année, il a été, comme la plupart des événements estivaux, annulé. Ce qui ne l’a pas empêché de ressurgir sous une autre forme.

Car « Les Échappées cirque », un ensemble de dates qui s’échelonnent durant les deux mois d’été, est presque la copie conforme de « Parade(s) » en plus modeste et adapté au contexte.

L’adaptation réside dans le fait qu’aucun spectacle n’est en intérieur et que les disciplines – danse, tissu, trapèze, jonglage… – réclament par nature un espacement entre l’artiste et les spectateurs.

Quasi copie conforme, cette initiative l’est dans la mesure où les spectacles ont lieu en continu (mais seulement de 15 heures à 19 heures) et restent gratuits. Par contre, intégrés au programme des « Terrasses d’été »*, ils se répartissent désormais dans tous les quartiers de la ville et sur dix dates (il en reste cinq au mois d’août : les 14, 18, 19, 20 et 21). Bonne nouvelle : en plus des artistes de la compagnie locale des Noctambules, une bonne quinzaine d’artistes invités sont aussi programmés en alternance**.

Pierre FRANÇOIS

Plus d’infos : www.nanterre.fr, Facebook/Instagram parades.nanterre. Renseignements : parades@mairie-nanterre.fr ; tél. 01 41 37 94 20.

*qui prévoient aussi des ateliers, des jeux d’eau, des espaces farniente…

**Léonardo Montresor, Christopher Lopresti et Lou Carnicelli, Thomas Trichet, Hervé Dez Martinez et Boris Lafitte (Cie FFF), Iorhanne Da Cunha et Anahi de las Cuevas (Cie l’un Passe), Rocco Le Flem (Cie Iziago), Déborah Mantione (Cie Trat), Laura Terrancle (Cie Femme Canon), Yumi Rigout (Cie Furinkaï), Antoine Helou, Ilaria De Novellis, Atelier de la Banane…