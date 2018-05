En riant, par Clara.

Cette pièce de théâtre portée par huit très bons acteurs à pour vocation d’expliquer la guerre de Troie aux adolescents. Mais pas uniquement…

Découpée en 24 scènes courtes (la durée totale pour ces longs récits mythologiques n'excède pas une heure et demie) le ton reste didactique avec une pointe d'humour qui apporte une distanciation et une tendre fraîcheur.

Depuis l'épisode de la pomme de discorde jusqu'au dénouement tragique de la chute de Troie, chaque scène de cette fresque classique est revisitée, réinventée, réinterprété avec brio et imagination.

On passe un très bon moment en se remémorant combien il était difficile de lire l’œuvre original d'Homère sur les bancs du lycée. Et l'on aurait préféré présenter cette version humoristique au baccalauréat plutôt que de se fader Euripide ou Sophocle !

On est en présence d’une version ludique, poétique, débordante de créativité et d’énergie et qui, au delà de la farce, pose des questions fondamentales sur les relations humaines et amoureuses, le sens de l'existence, la possibilité d'échapper au destin et à la volonté divine.

La mise en scène et le décor restent sobres ; le caractère narratif très affirmé laisse une part belle au chœur grec, soutenu par un pianiste sur scène qui soutient le fil des histoires et souligne les moments dramatiques.

L'ensemble des comédiens incarne les personnages dans un enchaînement rapide, d'une énergie folle, où l'on ne s'ennuie jamais.

Voilà une pièce drôle et enchanteresse, idéale pour apporter le théâtre classique à un public jeune (la pièce est conseillée à partir de 9 ans).

CLARA

« La Guerre de Troie (en moins de deux !) », théâtre mythologique et forain d'Eudes Labrusse d'après Homère, Sophocle, Euripide, Hésiode, Virgile… . Mise en scène : Jérôme Imard et Eudes Labrusse. Avec Catherine Bayle, Audrey Le Bihan, Hoa-Lan Scremin, Laurent Joly, Nicolas Postillon, Loïc Puichevrier, Philipp Weissert. Musique de scène (piano, guitare) : Christian Roux. Scénographie, costumes, accessoires : Cécile Pelletier. Lumières : Laurent Bonacorsi. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 16 heures jusqu'au 10 juin au Théâtre 13 jardin, 103 A, boulevard Auguste-Blanqui – 75013 Paris (métro Glacière), tél. 01 45 88 62 22, http://www.theatre13.com/saison/spectacle/la-guerre-de-troie-en-moins-de-deux. Conseillé à partir de 9 ans.