Théâtre : « Lettres à Élise », de Jean-François Viot au Théâtre de l’Atalante, à Paris

Tant de vérités !

« Lettres à Élise » est un spectacle original qui rend spécialement service à la classe d'âge qui va du collège jusqu'aux trentenaires. Reprenant certains des codes de cette génération (par exemple l'imitation parodique d'un profil social), il raconte la grande guerre à travers une correspondance fictive – même si elle est inspirée de lettres réelles – entre deux époux. Tout y passe : l'illusion d'une campagne rapide, la camaraderie des soldats, la fraternisation avec l'ennemi au moment de Noël, les fusillés pour l'exemple, les gaz, le refus de laisser les blessés défigurés être visités, les dénonciations de ceux qui avaient échappé à la circonscription, les conditions de travail des femmes dans les usines ou aux champs, l'impossibilité de chauffer les salles de classe, le refus des plus riches d'aider les pauvres, les retrouvailles difficiles…

Selon le témoignage d'un jeune d'une vingtaine d'année « on en apprend autant, et avec plaisir, en une heure qu'en trois mois de cours ». C'est que la mise en scène est réussie : le personnage contemporain qui trouve ces documents dans un grenier devient à la fois narrateur et interprète de la vie qu'il est en train de lire. Sa femme, d'abord fantomatique, devient de plus en plus incarnée. De sorte qu'au fur et à mesure que le spectacle avance, on est de plus en plus pris, captivé. Car ce n'est pas l'histoire d'une guerre qui nous est ici narrée, mais bien une – voire des – histoire d'amour avec ses soubresauts dus à des circonstances qui dépassaient tout un chacun.

Pierre FRANÇOIS

« Lettres à Élise », de Jean-François Viot. Avec Lou Chauvain, Élie Triffault. Mise en scène : Yves Beaunesne. Musique : Camille Rocailleux. Lundi, mercredi, vendredi à 20 h 30, jeudi et samedi à 19 heures, dimanche à 17 heures jusqu'au 14 avril au théâtre de l'Atalante, 10, place Charles Dullin, 75018 Paris, tél. 01 46 06 11 90, latalante.resa@gmail.com