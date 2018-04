Théâtre : « La petite sirène », d’après Hans Christian Andersen au Lucernaire puis en tournée.

Petite mais charmante.

« La petite sirène » est un conte connu d’Andersen. C’est en ce moment un spectacle pour enfants au Lucernaire. Réussi : on croit aux personnages et la forme narrative est agréable. Mieux, elle nous entraîne dans le sillage, les attentes et les impatiences de cette sirène qui ressemble tant à tous ceux qui veulent grandir et tout savoir, quitte à prendre quelques risques. Avoir respecté la version originelle permet d’éviter un récit dégoulinant de guimauve tout en mettant en valeur la notion de bonté et (il faut bien laisser quelques illusions aux enfants qui vivent dans leur monde merveilleux) une certaine forme de justice rétributive. Tous les personnages sont justes, le rythme est bon, le décor est adapté au jeune public, la salle est captivée. Que demander de plus ?

Pierre FRANÇOIS

« La petite sirène », d’après Hans Christian Andersen. Adaptation et mise en scène : Freddy Viau. Avec Clémence Viander ou Éloïse Bloch, Emma Darmon ou Lætitia Richard, Angélique Fridblatt ou Marie-Béatrice Dardenne, James Groguelin ou Alexandre Cattez, Romain Ogerau ou Régis Chaussard. A partir de cinq ans. Mercredi et samedi à 154 heures, dimanche à 11 heures jusqu’au 6 mai au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-champs, 75006 Paris, tél. 01 45 44 57 34, www.lucernaire.fr

Tournée : le 3 mai à Chaource (10), le 9 à Nantes (44), le 12 et le 19 à Reims (51), le 16 et le 26 à Charleville-Mezières (08), le 14 juin à Orléans (45), le 30 à Villenoy (77), le 4 juillet à Chartrettes (77), le 20 septembre à Sens (89), le 24 à Crépy-en-Valois (60) et en février 2019 aux Ricey (10)…

Photo : Pierre Francois.