Théâtre : « L’Étrange défaite », de Marc Bloch au Théâtre de Nesle, à Paris.

Hauteur d'analyse.

« L'Étrange défaite » est l'adaptation du mémoire que rédigea Marc Bloch entre juillet et septembre 1940, alors qu'il venait de vivre la débâcle – en passant par Dunkerque – après avoir été mobilisé à sa demande. Fort de l'expérience de deux guerres et de son intelligence d'historien reconnu, il a été capable dès ce moment de prendre la hauteur suffisante pour rédiger une analyse à la fois pertinente dans son appréciation des faits qui venaient de se produire et d'une portée telle qu'elle concerne encore notre société fracturée et pessimiste.

Son texte se divise en trois parties : « Présentation du témoin », « Déposition d'un vaincu » et « Examen de conscience d'un Français ». L'adaptateur, Jeaan Quercy, qui en suit la trame, a été jusqu'à solliciter l'avis d'un des fils de l'auteur (qui fut résistant comme son père) et de la directrice du Musée Jean Moulin , Christine Levisse Touzé, pour être sûr de sa fidélité.

Dès l'entrée en scène du comédien, on perçoit avoir affaire à un enseignant. La seule confusion, qui est réparée au bout d'une minute, tient au fait qu'on peut supposer qu'il va nous parler de quelqu'un d'autre alors qu'il ne fait que se présenter avant de témoigner. Avec autant de simplicité que d'authenticité. La langue du texte est à la fois belle, sobre et précise, c'est un plaisir que de l'entendre. Le propos est patriotique et simple, sans emphase.

Le spectacle est certes didactique – il ne se passe pas une minute sans qu'on apprenne quelque chose – et en même temps très vivant du fait que le personnage est parfaitement incarné.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre Francois