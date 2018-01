Theatre : « Buzz », par Cédric Coomans, Jérôme Degée, Julie Remacle, Jean-Baptiste Szezot au Nouveau théâtre de Montreuil, à Montreuil.

Piège efficace.

Le spectacle « Buzz » devrait-il plus mettre en évidence son second degrés ? Car, si on perçoit bien la parodie, le pastiche, et même si la définition du mot « satire » est affichée sur le fond de scène lors de l'entrée des spectateurs, les comédiens sont tellement talentueux qu'on est tenté d'en rester à un rire innocent. En effet, il ne faut pas s'y tromper : si le (faux) collectif Buzz a choisi de nous faire rire, c'est avec l'intention claire de dénoncer les dérives du tout connecté, de l'événement pour l'événement, d'une qualité de la communication proche du zéro absolu quant au fond mais qui atteint des sommets grâce à une forme utilisant les recettes éprouvées de l'émotion, de l'effet de foule ou du réalisme extrême.

Le fond de scène sert régulièrement de support à des projections dont le comique le dispute à l'absurde alors pourtant qu'elles ne font que reprendre les codes de vidéos dites virales. Avec le concours du public, les comédiens en réalisent même une dans une ambiance d'excitation extrême.

Entre ces travaux pratiques, un discours théorique est servi au public, qui passe de l'exercice de langue de bois – un pur chef d’œuvre dans le genre – au cours d'Histoire de création du buzz en remontant à la Nativité, mais pour noter qu'en quelques années une vidéo touche autant de monde que quinze siècles d'évangélisation. On le voit, les auteurs n'ont peur d'aucune comparaison et sont prêts à tout oser pour la cause du buzz théâtral.

Au soir de la première, la salle était remplie de collégiens et lycéens ; dire qu'ils ont adoré est encore en dessous de la vérité !

Pierre FRANÇOIS

« Buzz », par Cédric Coomans, Jérôme Degée, Julie Remacle, Jean-Baptiste Szezot. Avec les mêmes sauf Julie Remacle qui est à la production et à l'assistanat général. A 20 heures du lundi au samedi (sauf le 20 janvier : 19 heures) jusqu'au 24 janvier à la salle Maria Casarès (63 rue Victor Hugo, derrière la mairie) du Nouveau théâtre de Montreuil, métro Mairie de Montreuil sortie avenue Pasteur, bus 102, 115, 121, 122, 129, 322, tél. 01 48 70 48 90, www.nouveau-theatre-montreuil.com

Photo : Pierre Francois