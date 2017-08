Livre : « Pour en finir avec le théâtre ? », Jean-Luc Jeener, éditions Atlandes.

Passionné, passionnant.

« Pour en finir avec le théâtre ? » est le dernier livre de Jean-Luc Jeener. Avec sa passion habituelle, il défend et l’ensemble du monde théâtral et sa vision de l’incarnation comme nécessité première pour faire du bon théâtre. L’humour dont il fait preuve tout au long de l’ouvrage – même quand c’est sur le ton de la dérision – accroche le lecteur. Sa connaissance encyclopédique de la matière en fait un résumé indispensable pour comprendre les évolutions contemporaines, que l’on soit d’accord ou non avec ses prises de positions dans la mesure où un fait est un fait. Sa tendresse – qui n’est pas faiblesse – envers les comédiens et les auteurs rend bien compte de l’état de la profession. Son opuscule se dévore avec la même facilité qu’un roman policier ou de gare, la qualité de l’écriture en plus. Le style nerveux, le fond hyper documenté, la concision dont il fait preuve, une bonne foi qui ne peut jamais être prise en défaut sont autant de qualités qui rendent son livre plus qu’attrayant : indispensable.

Pierre FRANÇOIS

« Pour en finir avec le théâtre ? », Jean-Luc Jeener, éditions Atlandes, 126 pages, ISBN 978-2-35030-420-5.