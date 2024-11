Livres : « Le tyran juste », de Jean-Luc Jeener aux éditions Atlande.

Le mot juste.

« Le Tyran juste » est une des œuvres de Jean-Luc Jeener. Car outre ses dons de comédien, metteur en scène, directeur de théâtre et auteur de pièces ou de pamphlets, il écrit aussi des romans. Dans le genre de la science-fiction, même si les symboles sont transparents. Plus en tout cas dans celui-ci que dans le précédent.

D’une plume alerte est dans un style très oral – on est proche du dialogue théâtral et il ne peut s’empêcher, au passage, d’insérer des citations de dramaturges – cet ouvrage aborde la question de la justice, du pardon, de la vengeance, bref, de la nature humain dans tout ce qu’elle a de plus primitif.

Cela se lit tel un roman entre deux gares, sauf qu’on est loin des états d’âme à l’eau de rose. Comme dans une pièce classique, le deux ex machina est présent. Rien ne manque à cette réflexion, et surtout pas la pertinence du propos dans une époque où chacun juge de plus en plus l’autre – en fait son frère en humanité – sans discerner entre les actes, la dignité, la volonté ou le destin.

Pierre FRANÇOIS

« Le tyran juste », de Jean-Luc Jeener. Atlande éditions, coll. Romans, 126 pages, ISBN : 978-2-38350-025-4.