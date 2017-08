Révélation.

C’est sans doute pour cela que Claude-Henri Rocquet se sent proche de Braque qui disait que « le peintre ne fait pas ce qu’il veut, mais ce qu’il peut ». ainsi pour lui en matière d’écriture, mais sans oublier qu’il doit « à la rencontre de Raymond Hermantier, puis de Jean-Luc Jeener, d’avoir écrit mes premières pièces, joué, mis en scène, lu en public. Je suis entré dans la famille du théâtre comme on découvre un pays qui deviendra le nôtre, ou qui l’était, sans que nous le sachions. ». Telle est la profession de foi par laquelle Claude-Henri Rocquet introduit son « Théâtre complet ».

Pierre FRANÇOIS

* « Théâtre complet, tome I : théâtre d’encre », Claude-Henri Rocquet, aux éditions éoliennes, 300 pages, 26 €, ISBN 978-2-911991-98-1 (fichiers numériques) ou 978-2-911991-99-8 (impression à la demande). On est sûr de trouver cet ouvrage à la Librairie Busser, rue Monge, à Paris.

** « Pour en finir avec le théâtre ? », Jean-Luc Jeener, éditions Atlandes, 126 pages, ISBN 978-2-35030-420-5.