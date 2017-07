Succès mérité.

« Chanson plus bifluorée, cuvée spéciale » est le dernier opus du célèbre trio. Pour donner une idée de la qualité du spectacle, on dira simplement que les épaules du spectateur de devant n'ont pas cessé de tressauter à partir de la cinquième minute – et pourtant il s'agissait d'un critique – et que les voisines avaient des étoiles dans les yeux.

C'est que ces compères possèdent à la fois le sens du travail bien fait et celui de la poésie comique porté à son paroxysme. Ce spectacle mêle anciens et nouveaux sketches, mais il est incontestable que le genre qui remporte le plus de succès est celui des interversions entre mélodies et paroles. Et que le summum est atteint avec le mélange entre « Avec le temps » de Ferré et « Y'a d'la joie » de Trenet. Dans le même esprit sont aussi associés Barbara et Yves Duteil, avec un travail de mime en prime. Parfois ils dévient vers la grivoiserie, que ce soit avec cette chanson de la grande guerre « Ouvre la fenêtre, qu'on respire un peu » ou un hymne à la « grosse chignole de mes amours », mais jamais ne font rire grassement. Le spectacle n'est pas pour autant sans gravité : on y relève La Marseillaise de la paix : la mélodie de Rouget de Lisle avec les paroles écrites en 1892 par les jeunes de l’orphelinat de Cempuis. Ou un texte écrit par Victor Hugo à la suite de sa visite d'un bagne.

Pierre FRANÇOIS

« Chanson plus bifluorée, cuvée spéciale ». Mise en scène : Marinette Maignan. Avec Sylvain Richardot, Michel Puyau, Xavier Cherier. De et avec Xavier Cherrier, Michel Puyau, Sylvain Richardot. Au Théâtre La Luna à 14 h 30. www.chansonsplus.fr

Photo : Pierre François.