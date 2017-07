Festival : « La Semaine cathédrale », du 16 au 22 juillet à Albi.

Culture et christianisme.

Du 16 au 22 juillet a lieu la troisième édition de la « Semaine cathédrale » à Albi. La quelle sous-titre l’événement : « Musique – théâtre – découverte ». et des découvertes, il va y en avoir : le nombre de manifestations a doublé en un an.

La structure de la semaine est facile à retenir. Sauf le mardi, jour de la grande visite organisée par l’archiprêtre de la cathédrale, elle est invariable : à 16 heures a lieu une déambulation de chanteurs, à 20 heures un prélude d’une demi-heure à l’orgue par le titulaire du lieu et à 20 h 30 un spectacle tantôt théâtral tantôt musical.

C’est ainsi qu’on pourra assister à des succès : « Yallah ! Sœur Emmanuelle » le dimanche soir ou « Les Récits d’un pèlerin russe » (mercredi) mis en scène par Michael Lonsdale. Il y aura aussi, conçu par Dominique Touzé qui est déjà l’auteur d’un inénarrable « Augustin passe aux aveux », « Une lutte à l’infini » (lundi) qui mêle des textes de Cendrars, Claudel ou Dostoïevski avec la musique de J.-S. Bach.

Purement musical, mais avec un grand écart entre les siècles, sera la soirée de « Musique ancienne et création » de jeudi puisqu’elle donnera à entendre une création mondiale – « Je vois passer l’ange » – et des pièces vocales des XIe, XIV e et XVe siècles.

Le théâtre reprendra ses droits vendredi – avec « La Femme adultère » de Vladimir Ghika – avant le retour à un spectacle musical samedi avec (on ne pouvait trouver meilleur contraste) « Nommée pour aimer » qui est une méditation sur la vie de la Vierge.

Pierre FRANÇOIS

« La Semaine cathédrale », du 16 au 22 juillet. Réservations : 06 21 92 57 21 et Office de Tourisme d’Albi. www.semainecathedrale.com