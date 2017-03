Rédemption.

« Shaman & Shadoc ou l’imposture des rats » est une pièce étonnante, prenante, poétique, vivante, drôle, fine, tout cela à la fois et un peu plus encore ! Elle nous plonge dans un univers d’une humanité quasi-quotidienne, mais dans des circonstances qui confinent au fantastique. Deux hommes se rencontrent. Fortuitement ? Pas sûr… Un fantôme de femme apparaît parfois. Pour jouer les utilités entre les scènes. Encore moins sûr !

Le dialogue entre ces deux paumés mais pas tant que ça au fond est vif, étonnant et souvent bien vu. Exemple : « – L’autre jour, vous me traitiez de con ! – C’est ça qui m’inquiète. – Quoi ? – Vous êtes un con généreux. C’est effrayant. Comment peut-on être si étriqué d’esprit et ouvrir ainsi sa porte à un inconnu. – Encore l’éducation. – Sans commentaire ».

S’il s’agissait pour l’auteur de simplement nous divertir, il n’aurait pas inséré dans la pièce une réplique de l'expérience de Milgram dans laquelle on teste le degré d’obéissance d’un individu à un ordre immoral*. Sous ses apparences loufoques, cette pièce est un vrai conte philosophique sur la rédemption. Mais pas question d’en dire plus au risque de trop déflorer le propos. À cet égard, il est remarquable que lorsque le texte de la pièce lève une grand partie du mystère, il laisse encore entrevoir plusieurs issues possibles de sorte que le suspense n’en est aucunement affecté. C’est une très belle pièce, positive, humaine, interprétée avec une justesse remarquable.

Pierre FRANÇOIS

« Shaman & Shadoc ou l’imposture des rats », de Pierre Margot. Avec Guillaume Orsat et, en alternance, Xavier Béja ou Pierre Margot, Céline Legendre-Herda ou Julie Allainmat. Du jeudi au samedi à 21 h 30 jusqu’au 13 mai au Théâtre Essaïon, 6, rue Pierre au lard, 75004 Paris, métro Hôtel-de-ville, Rambuteau, tél. 01 42 78 46 42.

*elle a notamment été vulgarisée par le film « I comme Icare ».

Photo : Pierre François