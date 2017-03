Théâtre : « L’Esprit-matière », d’André Daleux et Jean Quercy, évolutions.

Évolution.

La pièce « L’Esprit-matière » continue son bonhomme de chemin tout en évoluant.

D’une part, la place de la musique s’est faite plus discrète de sorte qu’elle ne couvre plus jamais la voix des comédiens.

D’autre part, les horaires sont modifiés. Si les représentations du mardi à 19 heures ont bien lieu jusqu’au 25 avril, celles du samedi se dérouleront les samedis 1er, 22 et 29 avril désormais à 15 heures.

Ce qui ne change pas, par contre, c’est cette aptitude à passionner les esprits scientifiques et à rendre intelligible à ceux qui en sont dépourvus des thèses pourtant complexes dans leurs développements.

On ne peut que souhaiter à cette pièce de continuer à élargir son public.

Pierre FRANÇOIS

« L’Esprit-matière », d’André Daleux et Jean Quercy. Avec Brigitte Damiens, Eric Auvray. Carlos Bernardo Carneiro (musique). Mise en scène : Jean Quercy. Le mardi à 19 heures ainsi que les samedi 1er, 22 et 29 avril à 15 heures jusqu’au 29 avril au Théâtre de Nesle, 8, rue de Nesle, 75006 Paris, tél. 01 49 26 09 95, 01 46 34 61 04, www.theatre-averse.org

Photo : Pierre Francois