Théâtre : « Piège mortel », d’ Ira Levin au Théâtre La Bruyère, à Paris.

Suspense et rebondissements.

« Piège mortel » est une pièce de l’auteur new-yorkais Ira Levin (1929 – 2007) qui détient le record de longévité pour une comédie policière sur Broadway : elle y a été jouée sans interruption de 1978 à 1982, soit 1800 représentations.

C’est Gérald Sibleyras qui en a assuré l’adaptation en français, la mise en scène étant d’Eric Métayer. Les interprètes ne sont pas moins connus : Nicolas Briançon, Cyrille Garnier, Virginie Lemoine, Marie Vincent et Damien Gadja sont autant de personnages parfaitement crédibles… et ménageant au public quelques surprises à répétition, qui font toute la saveur de cette pièce.

On croit à tous les personnages, un tout petit peu moins, peut-être à celui de l’avocat ; mais ce dernier a plutôt la fonction théâtrale du messager, rôle difficile dans la mesure où il doit s’effacer derrière l’annonce à faire tout en rendant vivant et crédible un personnage qui disparaît aussitôt qu’il a délivré son information.

On perçoit très vite l’écrivain raté mais à la personnalité trouble qu’est Sidney Brown, sans cependant le percer complètement à jour. Sa femme est touchante d’amour et de délicatesse, elle fait partie de ces femmes qui croient plus au destin de leur compagnon qu’eux-mêmes (un trait que l’on trouve à son paroxysme dans « Platonov » de Tchekhov). La voyante exprime un côté fantasque tout à fait réjouissant, mais sa science lui permet-elle de pressentir plus que des généralités ? Quant au jeune auteur, il fait un parfait beau gosse naïf et insipide, mais cet aspect de sa personnalité en dit-il tout ou bien s’agit-il d’un homme aux multiples facettes ?

Bien évidemment, ce n’est pas ici le lieu de révéler quoi que ce soit, au contraire il convient d’amplifier le suspense en multipliant les hypothèses. Ce que l’on peut dire avec certitude, c’est qu’on a droit à plusieurs coups de théâtres et qu’ils sont tous bien amenés.

Pierre FRANÇOIS

« Piège mortel », d’ Ira Levin. Adaptation Gerald Sibleyras. Avec Nicolas Briançon, Cyrille Garnier, Virginie Lemoine, Marie Vincent, Damien Gadja. Mise en scène : Eric Métayer. Du mardi au samedi à 21 heures, matinée samedi à 15 h 30 au Théâtre La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 75009 Paris, tél. 01 48 74 76 99, www.theatrelabruyere.com

