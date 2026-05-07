Théâtre : « Jeune fille cherche maison douce où pratiquer son piano », d’Amandine Sroussi au Studio Hébertot, à Paris.

Transmission bienveillante.

« Jeune fille cherche maison douce où pratiquer son piano » est un spectacle musical plein de tendresse. « De sororité », dit l’une des comédiennes. À travers l’amitié liant deux femmes, à travers la transmission des expériences de l’une à l’autre et les airs de variété qui illustrent chaque situation, c’est comme un album de famille que l’on feuillette. Poésie, onirisme et réalisme se complètent dans un cocktail parfaitement dosé pour montrer comment la condition des femmes a évolué en un demi-siècle. Nulle revendication dans ces propos, ou alors avec une douceur telle que l’on éprouve plutôt le sentiment d’un partage, dans un contexte à la limite du fantastique.

L’alternance des chansons et des dialogues est parfaitement travaillée, sans qu’aucun des deux genres prenne le pas sur l’autre. Au contraire, ils s’illustrent plutôt joyeusement, même quand les thèmes abordés sont sérieux. Peut-être parce que lorsque l’on choisit de vivre positivement, tout devient tel. Et danse, qui est également présente.

Si le spectacle est l’œuvre de deux comédiennes, il convoque pourtant plus de personnages qui, à chaque fois bien crédibles et nuancés, mettent en lumière les difficultés à être femme. Même si parfois on se perd un peu entre les retours en arrière. Mais quelle importance ? On est si heureux de se laisser transporter dans un univers vu par des yeux de femmes bienveillantes !

Pierre FRANÇOIS

« Jeune fille cherche maison douce où pratiquer son piano », de et mis en scène par Amandine Sroussi. Avec Claire Mazard (jeu, chant, contrebasse) et Susanna Tiertant (jeu, chant, piano). Arrangements / Composition : Susanna Tiertant. Scénographie : Claire Jouet-Pastré. Création son : Aurélien Dalmasso. Création lumière : Sébastien Lebert. Administration : Marianne Berthet-Goichot / TEMPO. Photos : Yoan Loudet. Affiche : Éloïse Héritier. Production : TEMPO

Le samedi à 14 h 30 jusqu’au 30 mai au Studio Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, métro Villiers, Rome. Tél. 01 42 93 13 04. https://studiohebertot.com/spectacles/jeune-fille-cherche-maison-douce-ou-pratiquer-son-piano/

Photo : Yoan Loudet.