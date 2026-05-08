Informations de la Finul du 4 mai 2026 : Les forces de maintien de la paix renforcent leur soutien aux personnes déplacées du sud.

Au cours de la semaine écoulée, les soldats de la FINUL ont intensifié leur soutien aux personnes déplacées hors de la zone d’opérations de la mission, en particulier celles qui ont été contraintes de quitter les villes et villages situés à proximité de la Ligne bleue en raison des hostilités en cours.

Parmi les bénéficiaires figuraient des personnes déplacées à l’intérieur du pays (PDI) trouvant refuge tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone d’opérations de la FINUL.

Le 25 avril, les soldats de la paix italiens de la mission ont remis un don comprenant des médicaments, des kits d’hygiène, du matériel médical et hospitalier, ainsi que des denrées alimentaires destinés aux personnes déplacées à Tibnin.

Alors que les médicaments et les kits d’hygiène ont été achetés grâce à des fonds du ministère italien de la Défense, le don des autres articles a été rendu possible grâce aux généreuses contributions d’organisations caritatives italiennes.

Le même jour, grâce aux efforts concertés des soldats de la paix de la FINUL originaires d’Italie, de Malaisie et d’Espagne, un don de fournitures médicales et d’eau potable a été remis à l’hôpital public de Marjayoun.

Agissant au nom du chef de mission et commandant de la force de la FINUL, le commandant du contingent espagnol de la FINUL, le lieutenant-colonel Cristóbal Martín Arévalo, a dirigé la remise d’un don de 150 kg de médicaments et de fournitures médicales ainsi que de plus de 500 litres d’eau en bouteille.

Ce don faisait suite à une demande de l’hôpital, qui faisait face à une pénurie de fournitures médicales à la suite des récentes hostilités, et a été rendu possible grâce à un financement du Vatican.

Le 22 avril, dans la ville côtière de Tyr, des soldats de la paix italiens ont remis un important chargement de médicaments et de matériel médical à la section locale de la Croix-Rouge libanaise, dont les bénévoles participent activement aux opérations de recherche et de sauvetage. L’achat de ces articles a été rendu possible grâce aux généreuses contributions de diverses associations caritatives de la région italienne de Sardaigne.

En dehors de la zone d’opérations de la mission, des centaines de personnes déplacées, chassées de leurs foyers dans le sud, ont également bénéficié des dons de la FINUL.

Le 23 avril, plus de 200 kits alimentaires ont été distribués aux personnes déplacées hébergées au stade municipal de Saïda. Afin de renforcer la capacité d’intervention des établissements de santé accueillant les personnes déplacées, les soldats de la paix italiens de la mission ont également fait don de lits d’hospitalisation et d’autres lits d’hôpital aux établissements de Furn El Chebbak, Kfarchima et Bsaba, dans la capitale, Beyrouth.

Le 27 avril, l’hôpital Home of Mercy à Beyrouth, géré par les Sœurs Antoniennes, a reçu des produits de première nécessité, des vêtements et des fournitures médicales.

Le chef de la mission et commandant de la FINUL, le général de division Diodato Abagnara, a réaffirmé l’engagement de la mission à soutenir le retour à la stabilité dans le sud, notamment par le biais de ces dons.

Il a déclaré : « Être présent aux côtés de la population ne signifie pas seulement assurer la sécurité, mais aussi apporter un soutien concret à ceux qui font face à des difficultés quotidiennes. »

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)