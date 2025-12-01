Théâtre : « L’Opéra c’est (pas) pour moi », spectacle participatif autour de l’opéra de Daphné Hacquard au Théâtre du Gymnase, à Paris.

Si !

« L’Opéra c’est (pas) pour moi », tel est le titre de cet « apéropéra » constitué d’amuse-gueule musicaux. La comédienne et chanteuse qui est sur scène commence par faire passer une bande-son qui énonce toutes les idées reçues au sujet de ce qu’elle « aime le plus ».

S’ensuit une histoire de cet art en une heure accompagnée au clavier par une pianiste, quand les deux ne forment pas un duo. Ou mettent le public à contribution pour certains airs.

On l’a compris, ce spectacle est aussi léger que didactique. Tout au plus peut-on lui trouver une ou deux longueurs du fait que chaque époque – et elle remonte à l’Antiquité, même si l’opéra n’apparaît qu’à la Renaissance – fait systématiquement l’objet d’une courte introduction parlée ensuite illustrée par quelques extraits chantés. Reste que c’est un excellent spectacle pour donner le goût du bel canto aux enfants. D’évidence, ils ne boudent pas leur plaisir. Nous non plus d’ailleurs.

Pierre FRANÇOIS

« L’Opéra c’est (pas) pour moi », spectacle participatif autour de l’opéra de Daphné Hacquard avec Aurélie de Solère au piano. Samedi à 14 h 30 jusqu’au 11 avril 2026 au Théâtre du Gymnase, 38, boulevard de Bonne Nouvelle, 75010, Paris, tél. 01 42 46 79 79, contact@theatredugymnase.com. Métro Bonne-Nouvelle.

