Théâtre : « Ra-Corps », d’Émilie Sandre au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Embarras.

Que parfois un comédien « passe en force » lors d’une première du fait du trac, c’est habituel et l’on sait que tout va vite se mettre au point. Mais que l’on sente la thèse – ici la femme en tant qu’avenir et infirmière de l’homme – derrière le personnage est plus ennuyeux. Le texte devient écrit au point de temps en temps de ne plus être crédible dans la bouche d’un personnage. C’est ce qui se passe avec « Ra-Corps ».

L’on objectera, avec raison, que les vers de nos auteurs classiques sont on ne peut plus écrits, mais ils font référence à des passions, des sentiments, des contradictions. Cette dernière caractéristique est la signature même de l’humanité, au point qu’on la retrouve dans l’Évangile (Mt 21, 29-30) avec l’épisode du fils qui accepte d’aller travailler et n’y va pas ou de celui qui commence par refuser et finalement y va.

Il reste que le rythme de ce spectacle est tenu, que les amateurs de beaux textes le savoureront et que l’on est à peu près sûr qu’au moment où ces lignes seront lues, le spectacle sera au point.

Pierre FRANÇOIS

« Ra-Corps », d’Émilie Sandre. Avec Fanny Heurguier, Joanna Rubio. Mise en scène et costumes : Émilie Sandre. Lumières :Richard Fériot.

Le vendredi 29 novembre 2024 à 18 h 30 et le dimanche 29 décembre 2024 à 14 h 30 au Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg Montmartre, 75009, Paris. Métro : Bourse, Le Peletier, Grands Boulevards. Bus : Grands Boulevards (20,39,48,67). Parkings : parc de la Bourse, parc Chauchat-Drouot. https://www.theatredunordouest.com/programme/?repid=6623&dateligne=4&provis=0&reserv=0