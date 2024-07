Théâtre, festival d’Avignon off : « Le Géniteur », de François de Mazières à 17 h à l’ancien carmel d’Avignon – Mois Molière.

Amour et technologie.

« Le Géniteur » trouve son origine dans un fait réel. Soit un couple. La question d’un premier enfant se pose. Panique du futur père, pour une raison inattendue, mais logique, les deux ayant été des enfants-éprouvette. Le couple se retrouve en crise. Mais la chose est traitée avec autant de légèreté – on rit beaucoup – que de profondeur. Le rythme est très bien tenu grâce à une succession de tableaux dont chacun montre un aspect du débat. On croit aux personnages (et on se laisse charmer par l’accent québécois de la comédienne) autant qu’aux situations. Ce spectacle fait partie de la catégorie très restreinte des excellents divertissements qui donnent du grain à moudre au spectateur lorsqu’il rentre chez lui.

Pierre FRANÇOIS

« Le Géniteur », de François de Mazières. Avec Mylène Bourbeau, Salvatore Ingoglia, Martin Loizillon. Mise en scène : Nicolas Rigas. Diffusion : Philippe Branet. Du 2 au 21 juillet (relâche les 8 et 15 juillet) à 17 h à l’ancien carmel d’Avignon – Mois Molière, 3, rue de l’Observance, 84000, Avignon. Tout public à partir de 12 ans. Tarif : 21 € (plein), 14,5 € (abonnés, enfants, réduit), 0 € (jeunes abonnés de 12 à 25 ans entre le 3 et le 7 juillet). Téléphone de réservation : 08 05 69 08 75. Billetterie téléphonique : 08 05 69 08 75. https://www.festivaloffavignon.com/spectacles/3536-le-geniteur