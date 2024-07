Théâtre, festival d’Avignon off : « Un Songe d’Ernest Cucchero, un thriller onirique » à 13 h 20 au Théâtre des Corps saints.

Beaux bourgeons.

Que dire au sujet du « Songe d’Ernest Cucchero » ? Sur le fond, la pièce est un peu bavarde et manque de repères donnés au spectateur pour savoir ce qu’il voit (en fait, un rêve réaliste suivi d’une réelle rencontre perturbatrice). Sur la forme, un travail montré un peu trop tôt, et pourtant qui manifeste tout le talent dont sont capables les deux protagonistes de ces face-à-face imaginaires, la scène d’ouverture en est la preuve évidente. Ainsi que la construction du récit, suite de coïncidences troublantes et de rebondissements inattendus.

On touche ici à la limite des avant-premières dont la date est fixée longtemps à l’avance, alors que tout le monde se rend compte qu’il suffit d’une semaine de plus pour que tout soit au point. Mais selon quelles options finales ? Nul ne peut le deviner.

Pierre FRANÇOIS

« Un Songe d’Ernest Cucchero, un thriller onirique », de Mathieu Buscatto. Avec Chloé Renaud et Mathieu Buscatto. Mise en scène : Carine Montag. Décor : Jean-Michel Adam. Lumières : Christian Pinaud. Musique : Eric Page. Du 2 au 21 juillet à 13 h 20 au Théâtre des Corps saints, 76, place des Corps Saints, 84000, Avignon. Tél. 04 84 51 25 75. https://theatre-corps-saints-avignon.com/un-songe-dernest-cucchero/