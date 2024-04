Théâtre : « Larzac ! », une aventure sociale racontée par Philippe Durand en tournée.

Au-delà du mythe.

« Larzac » est sur le même modèle que « 1336 (parole des Fralibs) »*, qui tourne encore. Un comédien qui joue tous les témoins, une saga, un angle inattendu et profondément humain. L’image d’Épinal du Larzac, c’est celle de jeunes urbains hippies et gauchistes partant élever des chèvres sans connaissance de l’agriculture. La réalité dans la durée – depuis plus de quarante ans – est tout autre et c’est elle que Philippe Durand est allé chercher.

À travers des témoignages vivants, il traduit cette réalité pérenne, actuelle, d’une communauté d’agriculteurs, d’éleveurs et d’artisans qui travaillent la terre selon les choix – notamment écologiques – qui sont les leurs. En effet, n’en étant pas propriétaire, ils ne sont pas endettés et dépendants d’une structure intégrée. En même temps, bénéficiant d’un bail emphytéotique (très long, de 60 ans et qui a été renouvelé récemment), ils sont sûrs de ne pas se la voir confisquée par un acheteur.

Même si l’accent paysan semble de temps en temps un peu forcé, on est touché par la vérité de ces gens qui se racontent sans filtre, tels qu’ils se sentent. Une vérité qui parle d’un travail dur et d’un climat rude, surtout en hiver. Qui évoque la loi implicite du consensus – « j’adore comment on n’est pas d’accord et comment on a envie de l’être » – quitte à repousser une décision jusqu’à ce qu’il surgisse. Qui révèle l’exigence de quitter la ferme pour la laisser à d’autres exploitants quand arrive l’heure de la retraite alors que, parfois, on s’y est attaché. Ou la solidarité économique possible entre ceux qui sont restés à la ville et ceux qui ont les mains dans la terre.

Philippe Durand n’aime pas que l’on qualifie son théâtre de documentaire, mais il reconnaît qu’il est curieux d’aller chercher puis de raconter des expériences originales qui ont fonctionné. Peut-être est-ce ce trait de bienveillance envers ses prochains – en plus de son talent théâtral – qui fait que l’on se sente si touché par un mode de vie qui n’est désormais plus une utopie.

Pierre FRANÇOIS

« Larzac ! », une aventure sociale racontée par Philippe Durand.

Photo : Pierre François.