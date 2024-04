La peur du loup hante l’imaginaire de bon nombre de nos enfants depuis des générations qui la transmettent allégrement sans en mesurer, souvent, les effets délétères sur les angoisses de nos petits … Richard Atla a écrit avec une finesse subtile et interprête avec une énergie joyeuse et communicative un spectacle pour enfants qui dédramatise cette terreur ancestrale et qui est à visée pédagogique, fort habile et utile, pour les plus grands… Grâce à une interaction avec le public qui participe avec entrain et enthousiasme, richard Atla passe en revue les contes, les adages et les multples légendes autour de la culture de ce redoutable canidé. Pour qu’il se crée une relation pleine de tendresse et d’amusement entre l’animal et les enfants, notre animateur utilise des tours de magie délicieux et performants. C’est ainsi qu’il fait sortir de son chapeau une adorable peluche/p’tit loup animée qui ressemble aux husky que l’on admire tirer les traîneaux dans la neige et qui sont d’affectueux chiens de compagnie. Et quand celui-ci découvre le public, c’est lui qui est impressionné ! Ses mots sont attendrissants et le dialogue habilement troussé par son auteur, renverse la vapeur pour qu’une amitié fraîche, authentique et inattendue se noue entre nos peurs et nos désirs. Un vrai moment de grâce, de poésie et de musique qui va conquérir un public familial autour d’un enchantement textuel et magique…

SIDONIE

https://www.theatre-clavel.com/jeune_public.asp?mois=4