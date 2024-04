Théâtre : « 37 heures », de et avec Elsa Adroguer au théâtre La Flèche, à Paris.

Coup de poing.

« 37 heures » est un spectacle qui marque. Il dépasse – de loin – son texte, pourtant déjà fort. La comédienne sait transmettre des émotions normalement inexprimables. Comment fait-elle ? Cela s’appelle sûrement le talent, mais ici exceptionnel. Qui lui fait jouer avec la même vérité le cynisme de l’homme et la déroute de la femme. Notamment l’annihilation de sa volonté, la sortie de son propre corps, l’amnésie… et un début de reconstruction.

On l’a compris, on est dans le tragique. Mais, même dans ce contexte, elle parvient à glisser le détail qui fera sourire. Son jeu, très sobre, ne montre rien tout en mettant en valeur la souffrance radicale subie. La mise en scène et les éclairages sont cohérents, dans la même veine.

Cette histoire de femme est – certes par ricochet, mais tout de même – un cours d’éducation sentimentale à l’adresse des hommes. Elle dénonce aussi un système qui ne veut rien savoir de ce qui se passe dans l’espace privé. Que l’on se place sous l’angle de l’art du mentir vrai ou du fond, ce spectacle est à voir absolument.

Pierre FRANÇOIS

« 37 heures », de et avec Elsa Adroguer. Avec la voix de Franck Mouget. Collaboration artistique : Mikaël Teyssié, Pauline Bertani. Dramaturgie : Émilie Beauvais. Scénographie : Valentine Bougouin. Lumières : Paul Durozay, Matthieu Fays, Quentin Loyez. Création sonore : Matthieu Desbordes. Photos : Marie Pétry. Durée : 1 h 15. Le mercredi à 19 heures jusqu’au 5 juin au théâtre La Flèche, 77, rue de Charonne, 75011, Paris. Tel. 01 40 09 70 40. info@theatrelafleche.fr, https://theatrelafleche.fr/la-saison/37-heures/. Métro : Charonne, Ledru-Rollin, Faidherbe – Chaligny. Bus 76 (Charonne-Voltaire), 46 (Charonne-Chanzy), 76 (Faidherbe), 46 (Godefroy-Cavaignac), 56 (Rue des boulets).