Socio-politique : charte de traçabilité dans les médias.

La Croix du 4 avril publie un article relatif à la charte mise spontanement en place par plusieurs médias.

Son objet principal consiste à s’obliger à citer les sources des articles, notamment reprenant des informations données par des confrères.

Certes, cette charte peut être vue comme une tentative de s’exonérer de l’obligation de vérification de l’information en faisant peser sur le média cité la responsabilité d’une erreur.

Mais il est tout aussi vrai qu’elle protège a la fois les médias et les lecteurs. En effet, les journalistes qui vont chercher en première ligne l’information ne sont alors pas dépossédés de leur travail d’ensuete et de vérification. Quant aux lecteurs, ils savent alors que ce qu’ils lisent émane d’un professionnel qui a vérifié ce qui lui a été indiqué, par contraste avec les rumeurs et fausses nouvelles véhiculées – parfois intentionellement – a travers les réseau sociaux qui se dégagent depuis toujours de toute responsabilité en prétendant ne pas être éditeurs.

Ci-dessous, on trouve le contenu de cette charte.

« En juillet 2019, les journaux membres de l’Alliance de la presse d’information générale s’engageaient à signer une charte pour la traçabilité de l’information et à expliquer clairement à leurs lecteurs d’où vient cette information en l’attribuant au média qui l’a révélé. Cette charte compte aujourd’hui plus de 30 signataires représentant 60 titres de presse, tous engagés pour garantir la valeur des contenus d’information.

La Charte de la traçabilité de l’information

Le constat

A de trop nombreuses reprises, des membres de l’Alliance ont remarqué que les règles de base permettant la traçabilité de l’information, à savoir la citation de la source (nommer le média qui a révélé cette information) et le renvoi vers l’article d’origine via un lien externe sur le web, n’étaient pas respectées. La plupart du temps, cela est dû à l’absence de mode d’emploi partagé dans les rédactions. Les signataires, respectueux du principe de base de l’éthique journalistique que constituent ces deux grands principes (sourcer et renvoyer vers l’article d’origine), ont décidé de respecter les engagements suivants.

Les engagements

Les signataires s’engagent à :

Sourcer explicitement et assez haut dans l’article le média à l’origine de l’information exclusive (enquête, investigation) qui a été reprise. Quels que soient le mode de traitement et le support.

Pour les versions numériques, à clairement renvoyer, par un lien hypertexte, vers l’article à l’origine de ce scoop ou de cette révélation.

Mettre en place dans les rédactions une communication claire sur ces pratiques, les coordonner au sein des groupes de presse et accepter que l’Alliance fasse remonter les cas répétés de mauvaises pratiques.

Ces engagements ne sont pas limités à l’information originelle ; ils sont également appliqués à toute reprise et enrichissement d’information, qui ont un caractère exclusif.

Les premiers signataires de la charte :

P.Archet (Journal d’ici), J.M.Baylet (La Dépêche du Midi), M.J.Bletner (Journal de la Haute-Marne), J.Bonnaterre (Bulletin d’Espalion), S.Bouju (La Montagne, Le Berry Républicain, Le Populaire du Centre, L’Echo Républicain, Le Journal du Centre, L’Yonne Républicaine, La République du Centre et L’Eveil de la Haute-Loire), D.Carreaux (Nice Matin et Var Matin), A. Cazaubon (Le Résistant), G.Carles (Tarn Libre), P.Carli (L’Alsace, le Bien public, Le Dauphiné libéré, Les Dernières nouvelles d’Alsace, l’Est républicain, le Journal de Saône-et-Loire, Le Progrès, le Républicain Lorrain, Vosges Matin), F.Cassegrain (Paris-Normandie), E.Coudurier (Télégramme), V.David (Presse et Médias du Sud-Ouest), M.Dejean (Courrier de l’Ouest – Maine Libre – Presse Océan), C.Delpirou (Libération), M.Feuillée (Le Figaro), F.Gaunand (Publihebdos et la Presse de la Manche), V. Gérard (Oise Hebdo et l’Axonais), S.Gourmelen (Le Parisien – Aujourd’hui en France), D.Guévart (Nord littoral et Les Hebdos), J.B. de Guebriant (Edit Ouest), G.d’Harcourt (La Voix du Nord et Nord Eclair), F.Hernandez (20 minutes), J.L.Icard (Haute Provence Info), J.P.Jager (Semaine Nancy et Semaine Metz), J.D.Lavazais (Courrier Picard et Aisne Nouvelle), E.Lejeune (Presse de Vesoul et Presse de Gray), A.Le Ny (Charente Libre), C.Perrier (France-Antilles et France-Guyane), J.L. Pelé (L’Équipe), D.Picault (Union et L’Est-Eclair), L. Purguette (La Marseillaise), A.V. Revel (Le Journal du Dimanche) , P.Ruffenach (Bayard Presse), O.Saint-Cricq (Nouvelle République du Centre Ouest), V.Serbourdin-Devos (Indépendant du Pas-de-Calais), J.C.Serfati (La Provence), C.Tostain (Le Dauphiné Libéré), P.Venries (Sud-Ouest).

L’information a de la valeur, respectons-la

Date

17 septembre 2020″

Pierre François