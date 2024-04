Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 24).

C’est une fois arrivé à Navia, vingt kilomètres plus loin et plutôt en pente, qu’une évidence s’impose : il n’y a pas d’auberge publique à pèlerin dans cette ville, il faut rouler dix kilomètres de plus (et passer du niveau de la mer à 108 mètres en cinq kilomètres) pour en trouver une. Certes, il faut beau, mais le coup est assez rude. Un nouveau Cola-cao, cette fois-ci en terrasse, permet de compenser la baisse de moral. La Caridad est atteinte avant la nuit, mais, de nouveau, personne au téléphone ni à l’auberge.

Un pèlerin

(la photo date du 24, donc a été prise entre Muros de Nalón et Cadavéu (Cadavedo))