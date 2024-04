Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 27).

Heureusement, deux femmes font comprendre qu’il faut passer par le seul pont existant, celui de l’autoroute. Le déjeuner dans un hôtel-restaurant à mi-chemin de la côte menant à ce pont sert à se rassurer. Pas de tortilla (est-ce une question d’heure ou de cuisine locale ?), mais un sandwich à la viande (en beignet, semble-t-il) et non pas un, mais deux Cola-cao pour faire passer ce mets si sec. Le cabaretier donne de l’eau et explique comment rejoindre le pont. Au moment de s’engager sur l’ouvrage via la voie d’arrêt d’urgence, un vélo, de l’autre côté, s’engage derrière des grillages pour entrer sur le pont, entre le parapet et les rampes de sécurité. Une seule solution : reprendre la voie d’urgence puis la bretelle d’accès à contresens jusqu’à trouver l’indication « Camino ».

Un pèlerin