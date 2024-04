Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 26).

Par la N 634 sur la presque totalité du parcours et en comptant les huit kilomètres de détour, on arrive à 60 km, mais sur un parcours qui ne monte vraiment – et jamais à plus de 9 % – que dans les dix derniers kilomètres.

Pourquoi ce détour ? Pour avoir lu en diagonale les renseignements glanés et avoir cru que l’on ne pouvait pas passer à vélo sur un pont autoroutier (il existe un itinéraire alternatif : voir la carte de https://www.alberguescaminosantiago.com/camino-del-norte/etapas/etapa-ribadeo-lourenza/). Cela vaut une visite de Castropol, très belle ville, mais endormie – c’est la « fiesta » de Noël – au point que ni l’office de tourisme ni le poste de police ne sont ouverts.

Un pèlerin