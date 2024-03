Théâtre : « Mademoiselle Gabrielle Chanel, les aventures de Coco, la vie de Gabrielle, le destin de Chanel », De Sophie Jolis au Studio Hébertot, à Paris.

Pétulante et caractérielle.

« Mademoiselle Gabrielle Chanel » est un spectacle musical et très visuel qui se passe, évidemment, dans son atelier. Loin d’une hagiographie, on assiste à l’ascension d’une femme « irritante, irritable, mais quel orgueil » qui veut « faire partie de l’Histoire ».

Le rythme est enlevé, une chorégraphie bien trouvée habille les chants. Rien n’est dissimulé de ce qui pourrait paraître comme négatif, de ses amours ou de son adhésion à une image traditionnelle de la femme jusqu’à son opinion sur le Front populaire.

La mise en scène est soignée et les éclairages sont beaux. Les personnages se multiplient et les comédiens le gèrent très bien, soit que le même en interprète plusieurs, soit qu’il y ait deux comédiens pour le même rôle.

Ces choix rendent Gabrielle Chanel attachante malgré ses défauts évidents (« insupportable, impulsive, autoritaire, cassante »).

Pierre FRANÇOIS

« Mademoiselle Gabrielle Chanel, les aventures de Coco, la vie de Gabrielle, le destin de Chanel », De Sophie Jolis. Avec Sophie Garmilla, Sophie Jolis, Julia Salaün, Antoine de Giuli, Guillaume Nocture et Jonathan Goyvaertz (piano). Mise en scène : Hélène Darche et Marie Simon. Lumières : Luc Khiari. Costumes : Marion de Matauco. Production : Compagnie Croc-en-Jambe. Lundi et mardi (sauf le 2 avril) à 21 heures jusqu’au 9 avril au Studio Hébertot, 78 bis, boulevard des Batignolles, 75017 Paris, métro Villiers ou Rome, tél. 01 42 93 13 04,https://studiohebertot.com/spectacles/mademoiselle-gabrielle-chanel/

Photo : @fredatlan