« Un tour de piste », de Judicaël Vattier au Cirque Bormann Moreno, à Paris.

Quel cirque !

Entre parade et acrobaties, ce tour de piste joue de séduction, mettant en valeur l’émancipation et la libération émotionnelle du cœur de ses artistes à défaut de leurs numéros.

Guidé par la manifestation de ces heurts de réprobation et de tendresse auxquels se dévoilent les membres de cette compagnie, se dessine alors devant nous l’évolution de ces chemins de vies passionnées, mais inassouvies.

Jusqu’où iront-ils ?

Aurélie COURTEILLE

« Un tour de piste », de Judicaël Vattier, avec la collaboration de Bernard JeanJean et Andreea Toma-Pilot. Avec Guillaume Beyeler, Loïc Labaste, Sophie Lemariey et Yves Buchin.

Mise en scène : Judicaël Vattier. Lundi à 20 heures jusqu’au 29 Avril 2024 au Cirque Bormann Moreno, 5 rue Lucien Bossoutrot, 75015 Paris. Le lundi à 20 heures jusqu’au 29 avril. Réservation : 01 43 17 38 59 ou www. les2franginsprod.fr Durée : 1 h 20.