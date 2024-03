Théâtre : « Mon âge d’or », de Natalie Akoun à l’Essaïon, à Paris.

Tendresse contagieuse.

« Mon âge d’or » est un spectacle musical que l’on a déjà eu le plaisir de voir en septembre 2020. Ce spectacle musical nous revient, peaufiné, à l’Essaïon.

Les circonstances de l’époque ne permettaient pas un travail serein, et cela s’était un peu senti. Heureusement, la sincérité du propos était tellement manifeste qu’elle emportait l’adhésion.

Aujourd’hui, l’émotion est toujours là, offerte avec autant de pudeur qu’avant. Mais les déplacements et transitions sont si soignés que le spectacle en prend une autre dimension. On ne sait plus si les monologues introduisent les chansons ou si ces dernières illustrent les textes tant l’imbrication est réussie. Ce dialogue entre propos et musique, fluide, est régulièrement traité sur le mode comique dans la mesure où la comédienne-chanteuse sait porter sur sa vie un regard tendrement caustique. Qui est contagieux, et le public entre sans sourciller dans le contexte de sa vie d’artiste. Les tubes de sa jeunesse parlent évidemment mieux aux personnes de sa génération, mais elle sait en reconstituer la saveur par de courtes introductions qui en disent autant sur elle que sur la société de l’époque. Elle traduit particulièrement bien l’innocence de la jeunesse des années 70, qui découvre, ébahie, toutes les possibilités qui s’offrent à elle après des années d’interdits inexpliqués et alors que les nouvelles techniques semblent offrir une réponse à tous les soucis.

Oui, cet « âge d’or » mérite le détour.

Pierre FRANÇOIS

« Mon âge d’or », de Natalie Akoun. Mise en scène : Olivier Cruveiller. Avec : Natalie Akoun. Vincent Leterme. Laurent Valero. Spectacle théâtral et musical tout public à partir de 8 ans d’une durée de 75 minutes. Jeudi, vendredi et samedi à 21 heures jusqu’au 23 mars à l’Essaïon Théâtre, à Paris. 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24 rue du Renard) 75004 Paris. Métro Châtelet, Hôtel de Ville, Rambuteau. Bus arrêt Georges Pompidou. Réservation : 01 42 78 46 42 ou essaionreservations@gmail.com. https://www.essaion-theatre.com/spectacle/991_mon-age-dor.html

Photo : Norbert Gabriel.