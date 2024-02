Théâtre : « Second souffle », de Morgane Raoux au Funambule Montmartre, à Paris.

Bouleversant.

Il existe parfois des moments privilégiés où le théâtre devient un lieu magique révélant des morceaux de vie exceptionnels. C’est ce que Morgane Raoux nous offre dans cette pièce bouleversante où elle raconte son extraordinaire destin, adapté de son livre « Je ne souffle pas, je chante » écrit en 2021. C’est l’histoire d’une enfant de banlieue, vivant dans une HLM, victime d’une agression sexuelle à six ans, qui va être sauvée par sa rencontre quasi mystique avec la clarinette. Élève surdouée, transcendée par sa passion, elle intègre le Conservatoire de Paris, après son bac. Devenue musicienne professionnelle, elle s’épanouit au sein de prestigieux orchestres symphoniques et grâce à la rencontre de Vincent, son grand amour. Elle nous fait partager avec humour et pétillance les coulisses de cet univers misogyne avec une savoureuse analyse des relations de pouvoir entre les différents corps de musiciens. Mais sa vie va basculer : en rentrant d’une tournée, elle découvre une lettre qui lui révèle l’infidélité de son amoureux qui la quitte brutalement ! Le choc est terrible, suivi d’un autre traumatisme : un pneumothorax la foudroie à 25 ans, suivi de deux autres. Elle est miraculeusement sauvée, mais jouer de la clarinette lui est strictement interdit. Seul le chant lui est éventuellement autorisé. Et là, lors d’un concert auquel elle assiste, elle découvre un vieux musicien yiddish, bien fatigué, qui sort un son extraordinaire de sa clarinette. Elle se précipite dans sa loge et il lui révèle son secret : « Je ne souffle pas, je chante ! » Elle est sauvée, sa résilience commence, qui lui fera redécouvrir un « second souffle ». Outre son talent d’écriture, le jeu de Morgane est plein de délicatesse et d’incandescence, on vibre avec elle : joyeux, enthousiaste, désespéré puis libéré de tant de passion salvatrice. À noter la performance d’acteur de son partenaire Nicolas Wanczycki qui joue avec maestria tous les rôles des personnages qui traversent sa vie, y compris les femmes qu’il campe avec vivacité, conviction et drôlerie. Son incontestable présence sert sa partenaire et la valorise ; une jolie et efficace complicité. Un spectacle à ne pas manquer, véritable moment de grâce émotionnelle qu’il est important de voir en famille, tant il est un modèle d’optimisme et de courage pour les plus jeunes…

SIDONIE

« Second souffle », de Morgane Raoux. Avec Morgane Raoux et Nicolas Wanczycki ou Bertrand Saunier. Mise en scène : Julie-Anne Roth. Lumières : Rémi Cabaret. Lundi et mardi à 19 ou 21 heures jusqu’au 23 avril, relâche le 4 mars au Funambule Montmartre, 53, rue des Saules, 75018, Paris. Accès PMR. Metro Lamarck Caulaincourt. Tel : 01 42 23 88 83. https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/459/second-souffle

Photo : ?