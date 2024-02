Théâtre : « À qui elle s’abandonne », de Juliette Damy au théâtre La Flèche, à Paris.

Faux immobilisme, vraie quête.

« À qui elle s’abandonne » est un travail aussi incarné que mystérieux. Immédiatement, on sent le souci de perfectionnisme à travers les vêtements et accessoires, qui jouent la complémentarité jaune-rouge-vert. Il sera confirmé par le fait que jeu et mise en scène sont parfaitement maîtrisés alors que ces deux tâches sont réalisées par l’auteure. La comédienne est là, sur le plateau, muette, et scrutant le public tandis qu’il entre. Timide ou réservée ? Inquiète ou malicieuse ? On ne le sait pas, mais sa présence de jeune vagabonde s’impose.

« J’ai décidé de voir une autre lumière », dit-elle à un moment, alors que le thème de la pièce n’est pas encore dévoilé. Serait-on dans le domaine de la recherche spirituelle ? Vraie ou fausse piste que celle-ci, offerte par un discours elliptique ?

Tout au long de ce spectacle solo qui provoque régulièrement le rire, l’interprète parvient à entretenir à la fois le rythme et le suspense tout en ménageant régulièrement des micro-révélations qui aident le spectateur à avancer avec elle dans la démarche de son personnage. Elle joue aussi de l’ambiguïté du texte, entre soliloque, dialogue et réflexion à haute voix pour maintenir l’attention de la salle. Ambiguïté intellectuelle parfois aussi. Un des fruits de ces atermoiements qui jouent avec nos représentations philosophiques de la vie est un rire régulier et intelligent.

On le comprend, sous des dehors d’immobilisme, il ne se passe pas rien dans ce spectacle, il y a d’ailleurs à chaque représentation au moins une personne dans le public pour pouvoir en témoigner…

Pierre FRANÇOIS

« À qui elle s’abandonne », de, avec et mis en scène par : Juliette Damy. Collaboration artistique : Nelly Pulicani. Lumières : Enzo Cescatti. Costumes : Blandine Achard. Dessin de l’affiche : Anne Kessler. Production et diffusion : Léa Couqueberg / Formica production. Avec le soutien de : Le CENTQUATRE-PARIS. Le jeudi à 21 heures jusqu’au 14 mars au théâtre La Flèche, 77, rue de Charonne, 75011, Paris. Métro : Charonne, Ledru-Rollin, Faidherbe – Chaligny. Tel. 01 40 09 70 40. https://theatrelafleche.fr/la-saison/a-qui-elle-sabandonne/

Photo : Oscar Chevillard.