Théâtre : « Sous influence », de et avec Maud Ribleur au théâtre La Flèche, à Paris.

Bof.

Le spectacle « Sous influence » serait-il une fausse bonne idée ? Sur scène, une « influenceuse » dénonce par la parodie la superficialité et – pour tout dire, l’inutilité – de ces personnes au caractère aussi virtuel que leur image.

Mais la parodie est un genre casse-gueule, à mi-chemin entre l’outrance et la complaisance. Par ailleurs, à qui va s’adresser ce spectacle ? Aux accros des réseaux sociaux qui n’accepteront pas de les critiquer – puisque cela reviendrait à s’autocritiquer – ou à ceux qui en sont éloignés, et n’en connaissent pas le jargon, ici abondamment utilisé, justement pour faire saisir la vacuité des propos ?

On assiste ainsi à une suite de sketches, très bien joués – on croit si bien au personnage qu’il finit par nous agacer – mais sans histoire ou évolution. Ce qui est logique, puisqu’il ne se passe manifestement rien dans la tête de cette personne, à part un appât du gain allié à une absence totale de conscience personnelle.

On croit également aux situations et à l’impossibilité d’évolution de cette influenceuse. Autrement dit, on tient là un spectacle parfaitement bien joué, mais pourquoi et pour qui l’avoir fait ?

Pierre FRANÇOIS

« Sous influence », de et avec Maud Ribleur. Collaboration artistique : Christian Lucas. Lumières : Claire Gondrexon. Le vendredi à 19 heures jusqu’au 15 mars au théâtre La Flèche, 77, rue de Charonne, 75011, Paris. Métro : Charonne, Ledru-Rollin, Faidherbe – Chaligny. Tel. 01 40 09 70 40. https://theatrelafleche.fr/la-saison/sous-influence/

