Théâtre : Fille de Joies, de Marie-Amélie Tek au Théâtre de Nesle, à Paris.

Reines du jour et de la nuit.

Belle surprise que ce conte musical délicieux, rempli de légèreté, de profondeur, de joie , de mélancolie, de réalisme et de poésie qui procure un réel bonheur aux spectateurs enthousiastes, venus nombreux, qui entonnent doucement certaines rengaines, indissociables du répertoire populaire français indémodable… Magnifiquement interprété par un couple charismatique : Marie-Amélie Tek, chanteuse, pianiste, comédienne au style particulièrement coruscant et Dominique Legrix, accordéoniste brillant et conteur séduisant, nous embarquent dans un tourbillon éblouissant en nous faisant vivre intensément plus de vingt chansons, ritournelles, poèmes mis en musique, véritables moments de grâce textuelle, avec humour, pétillance, romantisme, gaillardise sans vulgarité… Les grisettes, oiseaux des rues et proies des passants, sont touchantes et leur univers de coquette est décrit avec délicatesse… Mais attention, ces « Filles de Joies », des trottoirs des faubourgs aux salons bourgeois, lucides, drôles et tendres mènent leur chemin vers l’émancipation et ouvrent la voie à leur liberté. Une belle leçon de vie pour un show réjouissant et envoûtant… Si apprécié qu’il est prolongé jusqu’en avril 2024. Un morceau de choix divertissant, gai, jubilatoire et rafraîchissant à venir applaudir sans modération…

SIDONIE

Fille de Joies, de Marie-Amélie Tek , mis en scène par Alain Bonneval au Théâtre de Nesle, Paris les 18/01, 01/02, 08/02, 14/03, 21/03, 04/04, 18/04.

Photo : Philippe de Potestad.