Tournée : « L’Art d’être bête, les animaux du cinéma burlesque », ciné-concert théâtral avec Vadim Sher (piano) et Dima Tsypkin (violoncelle).

Belle introduction.

« L’art d’être bête » est un spectacle parfait pour le public occasionnel : construit simplement, il apprend et donne envie de revenir. Le jeu décalé, mais pas trop, un humour bonhomme et de bon aloi, il n’en faut pas plus – mais pas moins non plus ! – pour ferrer le chaland arrivé là par un heureux accident et se donner des chances de le voir revenir.

Le spectateur plus exigeant y trouve aussi son compte avec ces projections de films muets méconnus alors qu’il arrive qu’ils balisent le tournant d’une transition technique. Car les bêtes en questions sont aussi vivantes dans le verbe des comédiens que sur la toile tendue. Il apprécie aussi la restitution de l’ambiance de l’époque, avec la présence des musiciens pour donner du relief à ce défilé d’images. Bien évidemment, on entend à cette occasion « Le Carnaval des animaux ».

Les transitions construisent un fil logique entre des œuvres disparates sur le fond, mais réunies par la légèreté du thème de la parenté – parfois encombrante – qui nous unit à ceux que l’on prétend inférieurs tout en les habillant de nos caractères. Le Poche-Montparnasse ne s’y est pas trompé, qui l’a programmé durant les fêtes de fin d’année. Gageons que cette pièce, dont il est déjà prévu qu’elle revienne dans ce théâtre de référence, trouvera maintenant un rythme plus régulier pour toucher ce fameux public après lequel courent tous les directeurs de salle, celui des spectateurs occasionnels qu’il s’agit de transformer en accros.

Pierre FRANÇOIS

« L’Art d’être bête, les animaux du cinéma burlesque », ciné-concert théâtral. Spectacle familial à partir de 7 ans. Avec Vadim Sher (piano) et Dima Tsypkin (violoncelle). Mise en espace : Carolina Pecheny. Lumières : Alireza Kishipour. Photos : Grand Rivière. https://musards.fr/creations/lart-detre-bete

Photo : Grand Rivière.