Théâtre : « Encore plus, partout, tout le temps », par le collectif L’Avantage du doute au Théâtre de la Tempête, à Paris.

Un savant et comique reflet de la société.

« Entrez, entrez ! Asseyez-vous ! » On entre en salle, notre doute à nous, spectateurs, commence avant le début. Est-on déjà dans le jeu ? Est-on amené voir une conférence ? Un colloque, où le public aussi est censé exprimer sa propre opinion ? Grâce à la présence d’une comédienne (ou bien, est-ce un comédien ?) qui nous encourage à prendre parti, on participe à un subtil jeu de réflexion et l’on doit tenter de séparer le vrai du faux. À nous de le discerner (mais y a-t-il vraiment une réponse ?) Les questions se multiplient, le décalage entre fiction et réalité se consomme.

Le but de cette mise en scène, laquelle est tout à la fois comique, grotesque, subtile, grossière, mais surtout hyper-intelligente, est, en effet, de questionner et de pousser le spectateur à se questionner lui-même. Peut-être de façon différente, peut-être avec d’autres craintes ou d’autres réponses, mais une chose est certaine, grâce à d’excellents partenaires et une mise en scène sage et astucieuse, on en sort enrichi.

Certains sujets sont lourds, mais abordés de manière ludique : le climat, le rôle de la femme, la famille, les relations familiales, bref, tout ce qui fait partie de notre quotidien. On pense déjà tout connaître ? Mais, si souvent, on passe à côté et on oublie. On a déjà plusieurs fois abordé ces sujets désormais désuets ? Peut-être pas tant que cela ! En les considérant sous un autre angle, peut-être arriverons-nous à percevoir ces thèmes différemment. On quitte notre préjugé ; on se secoue de notre rigidité mentale.

Tout comme les voix du collectif, la scène, le décor, les lumières et les costumes participent à faire réfléchir, à décaler nos certitudes. Cette réalisation nous insuffle des gouttes de réflexion qui mènent (on l’espère) à l’action. On se trouve face à un miroir de nous-mêmes.

Une image, celle de la fin, tranchante, clôt au noir le vortex des sujets, des actions et des paroles du spectacle ; elle peut transformer notre sourire en petite larme. Pour que cela advienne, pour le savoir, il faut le voir !

Carlo Biggioggero

« Encore plus, partout, tout le temps », par le collectif L’Avantage du doute au Théâtre de la Tempête, à Paris. Avec Mélanie Bestel, Judith Davis en alternance avec Servane Ducorps, Claire Dumas, Nadir Legrand, Maxence Tual. Scénographie : Kristelle Paré. Lumières : Mathilde Chamoux. Son : Isabelle Fuchs. Costume : Martha Rossi. Accompagnement du travail vocal : Jean-Baptiste Veyret-Logerias. Régie générale : Jérôme Perez-Lopez. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 17 décembre au théâtre de La Tempête, Cartoucherie, route du champ de manoeuvre, 75012 Paris. Tél. 01 43 28 36 36. https://www.la-tempete.fr/saison/2023-2024/spectacles/encore-plus-partout-tout-le-temps-708