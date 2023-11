Comédie musicale : « le Jour où je suis devenue chanteuse Black », de Caroline Devismes et Thomas le Douarec au Café de la Gare, à Paris.

Oui ou non ?

« Le Jour où je suis devenue une chanteuse black » est une pièce populaire de bonne facture. Surprise, la chanteuse est blanche. Souffre-t-elle psychiquement ? Non, mais en dévoiler la raison reviendrait à raconter toute l’histoire, touchante et véridique, qui est narrée dans ce spectacle. Chanteuse, oui, elle l’est, et douée, avec, pour l’accompagner, les percussions à jardin et le clavier à cour. Mais il n’y a pas que cela. Elle danse aussi, avec autant de talent que peu d’ostentation. La mise en scène joue la carte de la mesure : là où d’autres interpellent le public et mettent certains spectateurs mal à l’aise, elle se promène dans la salle avec naturel, créant une familiarité de bon aloi avec un public qui l’adopte vite, au point d’accepter de chanter avec elle le générique de « Dallas ».

La pièce joue aussi la carte de l’interrogation éternelle sur la question de la vérité. Même les instrumentistes, qui interprètent autant leurs personnages que leurs partitions, n’y échappent pas. L’atmosphère générale est de bonhomie. L’émotion est au rendez-vous. On est heureux, tout simplement.

Pierre FRANÇOIS

« le Jour où je suis devenue chanteuse Black », comédie musicale soul et autobiographique de Caroline Devismes et Thomas le Douarec. Mise en scène : Thomas le Douarec. Avec Caroline Devismes, Alex Anglio, Mehdi Bourayou et Stéphane Balny ou Odile Huleux ou Dominique Dore.

Mardi et mercredi à 21 h 15 jusqu’au 3 janvier au Café de la Gare, 41, rue du Temple, 75004 Paris. Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau. Résa : 01 42 78 52 51 ou https://cdlg.org

Arrangements musicaux : Caroline Devismes, Mehdi Bourayou et Alex Anglio. Lumières, son et régie : Stéphane Balny. Costumes : Caroline Devismes. Coiffe et plumes : Camille Germser. D’après les Chansons de : Diana Ross and The Supremes, Donna Summer, Gloria Gaynor, Shirley Bassey, Jackson Five, Marvin Gaye, Quincy Jones, Michael Jackson… Bande son originale : Mehdi Bourayou avec « Les Désaxés »et Alex Finkin. Voix hors-champ : Laurent Conoir et Pauline Le Douarec.

Photo : Agence Clin d’œil.