L’usage du verbe séduit les adultes tout autant que les costumes et décors colorés captivent les enfants.

La méconnaissance des mots et des expressions employés ne peut que générer interrogations et questionnement des plus petits vers leurs aînés. Lesquels ont soin de les préparer au déroulé de cette histoire dont la thématique aborde la question de la mort et de l’au-delà.

Aurélie COURTEILLE

L’arbre d’Hipollène, d’Aymeric De Nadaillac, Loïc Tréhin et Kader Taibaoui, d’après « L’arbre sans fin » de Claude Ponti. Avec Aymeric De Nadaillac, Alex Dey, Diane Vaz, Fanny Passelaigue.

