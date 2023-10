Saut spatiotemporel.

« Blanche-Neige de la Closille » est un spectacle qui reconstitue les tréteaux de l’époque de la commedia dell’arte. On est dans la farce, mais avec déjà un début de psychologie chez les personnages, entre une marquise qui se pique de talents qu’elle n’a pas et des serviteurs à la spontanéité naïve. Il y a là de quoi émerveiller les enfants et ébaudir leurs accompagnateurs. Car derrière une apparence de bricolage, il y a un rythme qui emporte le spectateur, une dose d’improvisation – avec le prince – bien maîtrisée, une mise en abyme entre la simplicité du personnage et celle de son interprète, des relations entre les protagonistes correspondant aux canons du genre tout en ménageant des surprises…

Le résultat ? Non seulement on ne voit pas le temps passer, mais on en redemanderait volontiers !

Pierre FRANÇOIS

« Blanche-Neige de la Closille » est une création du Collectif Le nez dehors, la tête à l’Ouest, avec : Violette Mauffet, Pauline Klein, Audrey Tarpinian, Cecilia Montomoli, Solen Le Marec, Laurent Jacques. Facteur de masques : Yohan Chemoul. Création de Costumes : Melisa Leoni & Louise Plays. Contact : Violette Mauffet, 06 18 56 23 54, violette.mauffet@gmail.com, https://tuttiquanticie.com/?spectacles=blanche-neige-de-la-closille

Photo : Pierre François, une autre photo sur https://www.instagram.com/pierrefrancoisphoto/.