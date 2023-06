Théâtre : « Stormy Weather », de Thierry Delair au théâtre Essaïon, à Paris.

Authentique.

« Stormy Weather » est l’histoire jubilatoire, profondément humaine et terriblement universelle de trois musiciens de jazz, copains qui, réunis dans le salon de Laurent, le contrebassiste, répètent en vue d’un enregistrement. Bientôt, des conflits musicaux puis humains entre Rémi, le pianiste et Fred, le saxophoniste, éclatent qui mettent en péril les liens professionnels et amicaux du trio. On assiste alors à des joutes verbales, à des mots qui blessent, à des situations comiques aussi quand ils mangent leurs lasagnes préparées par Claire, l’épouse de Laurent qui, exaspérée par ces envahisseurs sans gêne, leur annonce avoir craché dedans ! Interrompus par les scènes de ménage au téléphone, par les confidences de Rémi, amer d’avoir été plaqué par son amoureuse, par l’alcoolisme de Fred et ses coups de blues, ils continuent cependant à improviser avec bonheur et talent, boostés par l’annonce de leur sélection au festival de Montreux. Ils se déchirent, se réconcilient, se jugent incompatibles, se font des reproches, puis se séduisent… Une touchante démonstration de ce qui fait la vie authentique d’un groupe de jazz entre tensions créatives et conflits productifs ! Des comédiens éblouissants qui régalent un public enthousiaste par leur brillante prestation musicale. Émotions, rire et ambiance fougueuse garantis. Un moment délicieux à venir découvrir en famille ou entre amis…

SIDONIE

« Stormy Weather », de Thierry Delair. Avec Jean-Baptiste Artigas (pianiste), Renaud Cathelineau (contrebassiste), Benjamin Petit (saxophoniste). Mise en scène : Svetlana de Cayron. Au théâtre Essaïon, à Paris, du jeudi au samedi jusqu’au 24 juin.

Photo : Pierre FRANÇOIS, d’autres sur https://www.instagram.com/pierrefrancoisphoto/