Théâtre : « Un bon petit soldat », de et mis en scène par Mitch Hooper au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

À retardement.

« Un bon petit soldat » est une pièce dont la richesse ne se dévoile qu’avec retard. On a l’impression d’un seul en scène immobile, mais l’effet des chaos du métro sur ce passager est joué avec autant de réalisme que de nuance. On a l’impression d’entendre ce qu’on aurait déjà pu imaginer, sauf que le discours tenu est psychologiquement pertinent sans innocenter qui que ce soit. On a l’impression d’être face à un quidam banal, alors que c’est précisément un tel personnage qu’incarne le comédien.

Ce sont la banalité du mal et l’aspiration au bien qui se livrent bataille sous nos yeux, sans que nous nous en rendions immédiatement compte. On retrouve dans les propos tenus l’aspiration au respect de toute une frange de la population. Une aspiration qui, mélangée à une bonne dose de perte du sens de la vie – « J’ai pas peur de la mort, ça peut pas être pire que la vie » –, et qui en est exempt aujourd’hui ?, peut inciter au meurtre.

Dans ce contexte, les fausses fins sont d’autant plus dommages que l’on est complètement sous l’emprise du personnage : raccrocher les wagons devient plus compliqué que lorsque l’on croit au personnage tout en se souvenant en permanence que ce n’est que du théâtre.

Mis à part cette seule réserve, il faut aller voir « Un bon petit soldat », ce texte de Mitch Hooper qui, avec la complicité de Samuel Yagoubi, nous fait entendre des propos qui sentent le vécu à un point extraordinaire.

Pierre FRANÇOIS

« Un bon petit soldat », de et mis en scène par Mitch Hooper. Le texte est édité aux Editions Lansman. Avec Samuel Yagoubi. Lumières Lucien Abline. Costumes Philippe Varache. Son et musique Sébastien Gorski. Du dimanche au mardi à 19 heures jusqu’au 20 juin au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris ; tél. 01 42 36 00 50. Métro Châtelet (sortie rue de Rivoli ou place Saint Opportune), RER Châtelet-les-Halles (sortie Porte Marguerite de Navarre). https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/un-bon-petit-soldat/

Photo : Pierre FRANÇOIS, et d’autres sur https://www.instagram.com/pierrefrancoisphoto/