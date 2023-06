Théâtre, festival off d’Avignon : « H24 », d’après Stefan Zweig à 21 h 20 au Petit Louvre.

On croit à tout.

« H 24 » est une adaptation très réussie de « 24 heures de la vie d’une femme ». On croit complètement au personnage et à ses tourments. La comédienne capte son public. Qu’elle livre son état intérieur ou l’ambiance d’un casino, d’une gare, d’un restaurant, on y croit. La langue est magnifique (par ex. « ma conscience qui perçoit tout et ne comprend rien »), les lumières sont travaillées, le jeu est très juste. On est scotché.

Pierre FRANÇOIS

« H24 », d’après « 24 heures de la vie d’une femme », de Stefan Zweig. Adaptation et jeu : Anne Martinet. Mise en scène : Juan Crespillo. Lumières (magnifiques) : Stéphanie Daniel. Régie : Charly Thicot. Du 7 au 29 juillet (relâche les 12, 19 et 21 juillet) à 21 h 20 au Petit Louvre, salle Van Gogh, 23, rue saint-Agricol, 84000 Avignon. Relâche les mercredis 12, 19 et 26 juillet.

Photo : Pierre FRANÇOIS, d’autres sur https://www.instagram.com/pierrefrancoisphoto/