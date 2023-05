Théâtre : « Macbeth », de William Shakespeare au théâtre de l’Essaïon, à Paris.

Magnifique !

Attention, chef-d’œuvre ! Quand un spectacle allie une fabuleuse créativité, la performance éblouissante d’un comédien en solo, une adaptation fort originale et une mise en scène aussi jouissive que percutante, n’ayons pas peur des mots ! Et saluons l’extraordinaire prestation de Philippe Nicaud, homme-orchestre qui joue avec intensité et maestria tous les protagonistes de l’une des plus célèbres histoires de William Shakespeare. « Tragédie musicale » aussi : il chante, joue de la guitare, alterne balades de troubadour et mélodies rock. Mais il fait rire aussi, en jouant le pasquin ou le clown, notamment quand il mime les trois sorcières ou lady Macbeth et les dialogues déjantés avec son époux, qu’elle manipule comme un pantin ! Tantôt drôle dans ses pitreries, inquiétant dans ses funestes projets, cruel dans le crime, pitoyable dans la culpabilité… Philippe Nicaud nous éblouit par sa capacité à capter les multiples aspects de la psyché humaine dans ses méandres les plus complexes ! Shakespeare, cinq siècles après sa mort, a dû se retourner dans sa tombe… de satisfaction : si bien revisité sans être trahi ! Avec subtilité et conviction, Philippe Nicaud illustre la morale universelle et particulièrement actuelle de cette pièce : quand elle n’est pas motivée par une conscience noble, l’ambition ne mène qu’à l’échec, au pouvoir corrupteur et au crime… Une démonstration si puissante et si talentueuse qu’il est impératif, non d’y aller… mais d’y courir, et en famille ! Les quelques ados dans la salle, le soir de cette première, jubilaient comme tout le public, ébloui par tant de grâce et de puissance émotionnelles…

SIDONIE

« Macbeth », de William Shakespeare. Adapté, avec et mis en scène par Philippe Nicaud. Du jeudi au samedi à 19 h 15 jusqu’au 24 juin à l’Essaïon, 6, rue Pierre au lard (à l’angle du 24, rue du Renard), 75004, Paris. Tél. 01 42 78 46 42, essaionreservations@gmail.com, https://www.essaion-theatre.com/spectacle/993_la-boite-a-melosique.html. Métro : Hôtel-de-Ville, Rambuteau, Châtelet. Site de la compagnie : https://macbethseulenscene.wixsite.com/macbeth