Théâtre : « Délicate », de et avec Florence Mendez au Métropole, à Paris.

Une Délicate très « explosive ».

Tout de go, Florence Mendez annonce la couleur avec charme, malice et provocation : elle est autiste, mais à haut potentiel, victime de crises de panique et d’hypersensibilité : un condensé de pathologies à connotation psychiatrique ! Mais de tout cela, elle nous fait un spectacle à mourir de rire avec une autodérision décapante. « Pour me punir, on me sortait du coin », tant elle a du mal à communiquer ; l’un de ses multiples problèmes étant qu’elle n’a pas les codes ! Ni avec ses amoureux, ni avec le père de son fils, ni avec son enfant chéri qui la déstabilise ! Elle décide alors de faire son coming out* et de révéler sa maladie mentale à toute la famille. Tati Chantal a ce conseil fulgurant de bons sens : « Ben t’as qu’à pas y penser!!! » Seule sa relation avec sa grosse chienne est sereine, car elles « parlent » le même langage ! Florence se sent comme un carré dans le monde des ronds qui tournent bien ! Ça coince au niveau des angles… Les sketches se succèdent tous plus désopilants les uns que les autres. Quand on ne rit pas aux éclats, on glousse de plaisir et de complicité ! De tendresse et d’émotions aussi. La chute est bouleversante. Un jour, elle n’en peut plus et décide de se jeter du balcon. Au moment fatal, son fils l’appelle, il a besoin d’elle. Elle raccroche, change d’avis et murmure : « Surtout ne saute jamais, mais monte sur scène ! » Jolie et touchante morale d’un destin transcendé par le talent d’une grande artiste prometteuse ! À venir applaudir sans modération et avec enthousiasme…

SIDONIE

« Délicate », de et avec Florence Mendez. Le mardi à 19 h 30 au Métropole, 39, rue du sentier, 75002, Paris, M° Bonne nouvelle, Sentier, tél. 01 42 36 85 24. https://www.theatrelemetropole.com/le-programme/?actu=222-florence-mendez-dans-delicate. Site officiel : https://florencemendez.be.

*Note de l’éditeur : le terme a été employé dans le spectacle, donc on le laisse. Il est néanmoins bon de savoir que pour l’Office québécois de la langue française, le terme anglais coming out se traduit par dévoilement, qui est le « fait d’annoncer à autrui son orientation sexuelle ou son identité de genre », étant précisé que, dans un contexte familier, il est également possible de parler de sortie du garde-robe ou de sortie du placard. Cf. https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/17485253/devoilement