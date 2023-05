Théâtre : « L’Histoire de la fille d’une mère qui devient la mère d’une fille qui ne sera pas mère », de et avec Emilie Alfieri au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

Sidérant.

Pas une réplique que nous n’ayons entendue ou prononcée. Pas une attitude que nous n’ayons vue ou vécue. Ajoutez à cela un talent de comédienne à la hauteur du texte pour avoir une petite idée de ce qu’est « L’Histoire de la fille d’une mère qui devient la mère d’une fille qui ne sera pas mère ». Et l’on ne parle pas du soin avec lequel les transitions ont été construites, ni des lumières mettant en relief visages et émotions, ni de…

Cette pièce montre merveilleusement l’ambivalence de notre nature qui, à l’âge adulte, oscille en permanence entre répétition des souffrances subies dans l’enfance et recherche d’une autre voie. Parce qu’elle est écrite – et jouée – avec une sincérité absolue, le destin de ces femmes atteint à l’universel. Quel que soit notre sexe, car plus qu’une pièce sur la maternité, c’est un discours sur les aléas de la transmission qui est ici délivré.

Pierre FRANÇOIS

« L’Histoire de la fille d’une mère qui devient la mère d’une fille qui ne sera pas mère », de et avec Emilie Alfieri. Mise en scène Sébastien Mortamet. Lumière : Francis Faure. Du jeudi au samedi à 21 heures jusqu’au 17 juin aux Déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris ; tél. 01 42 36 00 50. Métro Châtelet (sortie rue de Rivoli ou place Saint Opportune), RER Châtelet-les-Halles (sortie Porte Marguerite de Navarre). https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/lhistoire-de-la-fille-dune-mere-qui-devient-la-mere-dune-fille-qui-ne-sera-pas-mere/

Photo : Pierre FRANÇOIS et autres photos sur https://www.instagram.com/p/CstdP4qIXMl/