Théâtre : « Aujourd’hui, c’est mon anniversaire », d’après Tadeusz Kantor au Théâtre Elizabeth Czerczuk, à Paris.

Théâtre total !

« Aujourd’hui, c’est mon anniversaire », de Tadeusz Kantor au Théâtre Elizabeth Czerczuk, est une pièce qui prolonge l’ambiance créée par le lieu. Entrée, bar et promenoir sont parsemés de mannequins – parfois de squelettes – en noir et rouge et dont l’habillement évoque les domaines fétichistes ou médicaux. La pièce, quant à elle, est polyglotte – polonais, allemand et français y sont employés – pour le peu de texte et se présente comme un ballet déshumanisé sur fond de musique aussi forte qu’agressive, voire occasionnellement dissonante. Mais il ne s’agit que d’un cousinage avec la comédie musicale – dont les codes formels sont repris – puisque ici, on est à l’évidence face à une tragédie musicale.

C’est très réussi. Que l’on apprécie on non, il se dégage de ce spectacle une force obscure, en marche vers un destin qui lui échappe sans doute autant qu’au spectateur. Les corps l’exprimant – et spécialement ceux du corps de ballet – sont en grande majorité des marionnettes asexuées. La violence de la musique comme celle des mouvements d’automates est parfaitement dosée : le mal-être passe de la scène à la salle, mais sans provoquer dégoût ou rejet. Certes, il faut aimer les pièces qui dérangent pour apprécier complètement une telle performance, portée par pas moins de dix-huit comédiens et quatre musiciens.

La seule réserve que l’on puisse faire consiste en la présence de deux ou trois longueurs, mais la disposition de la salle – une scène en L entourant les gradins – et la présence d’un plan incliné à jardin ainsi que de dénivelés au fond permettent une grande variation de mouvements. De ce fait, l’absurdité tragique d’une vie qui n’en finit pas de jaillir peut être déclinée sous de multiples formes sans donner de sentiment de répétition.

Pierre FRANÇOIS

« Aujourd’hui, c’est mon anniversaire », d’après Tadeusz Kantor. Texte et mise en scène : Elizabeth Czerczuk. Avec : Elizabeth Czerczuk, Isabelle David, Jade Delort, Tessa Dupré, Ami Fujirawa, Yvan Gradis, Julie Jourdes, Marcel Korenhof, Yliyès Mahieddine, Grzegorz Onyskiewicz, Barbara Orzelowska, Loris Charian, Chantal Pavese, Zbigniew Rola, Quentin Sassolas, Elzbieta Swiatkowska-Mentel, Miguel Torres Chaves, Vanille Vézien. Costumes : Johanna Jasko-Sroka. Lumières : Emmanuelle Stauble, Lucas Crouxinoux. Musique en direct : Karol Dobrowolski (violon), Frédéric Marty (contrebasse), Stefano Cavazzini (percussions), Pablo Nemirovsky (bandonéon). Musiques enregistrées : M. Nyman, W. Rihm, K. Penderecki, Z. Preisner. Jeudi et samedi jusqu’au 15 juin au Théâtre Elizabeth Czerczuk, 20, rue Marsoulan, 75012, Paris, tél. 01 84 83 08 80, www.TheatreElizabethCzerczuk.fr