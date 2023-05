Théâtre : « L’Avare », de Molière au Point Virgule, à Paris.

L’esprit de Molière.

« L’Avare », au Point-virgule, c’est tout Molière ! On y retrouve en effet l’esprit de la farce qui irriguait les pièces de l’époque. C’est le cas dans l’acte 2, scène 2, lorsque le fils se retrouve en situation d’emprunter de l’argent et que prêteur et emprunteur ignorent l’identité l’un de l’autre. Mais aussi lorsque, plus d’une fois, tel ou tel personnage sort dans la rue en criant. Ou qu’un cheval entre dans le théâtre. Bref, la mise en scène est très inventive, entièrement dans l’axe de la farce et néanmoins sans en faire de trop.

Cette dernière caractéristique est largement due au fait que l’on croit complètement aux personnages* qui sont bien campés sans être caricaturés (alors que leur peu d’épaisseur apparente pourrait y pousser). Enfin, les comédiens qui interprètent plusieurs rôles parviennent à créer un ton et une attitude bien différents pour chacun.

Par ailleurs, le rythme, nerveux, est sans cesse bien tenu de sorte que le style de cette pièce – qui ne boude pas, à l’occasion, l’interpellation du public – se situe entre le clown et le vaudeville. C’est typiquement la pièce à laquelle il faut emmener un jeune public pour lui donner le goût du théâtre.

Pierre FRANÇOIS

« L’Avare », de Molière. Avec Fanny Martella, Gilles Hoyer ou Fred Trémège ou Gilles Gangloff, Vincent Kambouchner ou Quentin Zommer, Bérénice Olivares ou Déborah Chantob, Boris Bégard ou Guillaume Villiers-Moriamé, Marie Bénati ou Angélique Meyns ou Rachel Muniz, Olivia Chevalier. Mise en scène : Gilles Hoyer. Musique : Vivaldi. Costumes : Olivia Chevalier. Samedi à 14 heures et dimanche à 15 h 30 du 27 mai au 30 juillet au Point Virgule, 7, Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004, Paris, métro Hôtel-de-Ville, tél. 01 42 78 67 03, https://www.lepointvirgule.com/event-pro/avare-moliere/

*même quand un faciès serein entre en contradiction avec une gestuelle anxieuse, allez comprendre…

Photo : Pierre FRANÇOIS.