Théâtre : « Femme non-rééducable, mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa », de Stefano Massini au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

« Femme non-rééducable » fait au début un peu peur : la pièce commence par une – courte – présentation de la troupe et les toutes premières transitions ne permettent pas d’emblée de comprendre où l’on va ni comment. Mais, et très rapidement, la chronique de la vie d’Anna Politkovskaïa se met en place. Si l’on en connaît intellectuellement les grandes lignes, la pièce offre des coups de zoom sur la façon dont elle a pu vivre son métier dans sa chair et sa psychologie. Une chose est de savoir qu’elle est allé à Grozny pour en décrire l’enfer, une autre est de se rendre compte de ce qu’elle y a vécu et combien le métier de journaliste se situe alors au-delà de toute raison, comme une sorte de sacerdoce menant au martyre*.

Si l’ordre de ce récit musical – et la musique à la guitare électrique fait plus que soutenir le propos – est chronologique, il n’est pas continu et pointe quelques moments forts de sa vie et de son métier, les deux se confondant : ses démêlés avec l’armée russe à Grozny, l’interview du président sanguinaire de Tchétchénie Ramzan Kadyrov, la rencontre avec les preneurs d’otage du théâtre Doubrovka à Moscou, le coup de fil de son fils lui annonçant l’assassinat d’une femme lui ressemblant devant son immeuble…

On assiste là à un spectacle efficace et, hélas, nécessaire.

Pierre FRANÇOIS

« Femme non-rééducable, mémorandum théâtral sur Anna Politkovskaïa », de Stefano Massini. Traduction : Pietro Pizzuti, aux éditions de l’Arche. Mis en scène par et avec : Roxane Driay et Jóan Tauveron. Lumières : Quentin Perriard. Costumes : Jean Albert Deron, assisté d’Isabelle Driay. Du dimanche au mardi à 19 h jusqu’au 23 mai au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris. https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/femme-non-reeducable/

*le mot martyre vient du grec μ α ́ ρ τ υ ς, -υ ρ ο ς « témoin ».

