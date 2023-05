Théâtre : L’Homme qui pensait en savoir trop », de et mis en scène par Olivia Zerphy, Paul Lofferon, Sam Rayner et Emily Wheatman au Théâtre des déchargeurs, à Paris.

Le meilleur antidépresseur du moment.

« L’homme qui pensait en savoir trop » est un spectacle qui part dans tous les sens, avec autant de maîtrise dans la démesure que de fantaisie. C’est un pur produit de l’humour anglais qui ne renie pas ses origines puisque l’accent et quelques expressions y sont. Gageons d’ailleurs que les naturels de la perfide voisine, qui n’a toujours pas honoré sa signature – en 1884 – à la Convention du mètre en échange de l’adoption de Greenwich comme méridien origine, savoureront mieux certaines expressions que nous autres, continentaux.

La pièce se présente comme une succession de relectures, à chaque fois plus loufoque, d’un même événement – le ratage d’un train de banlieue – aux conséquences aussi imprévisibles que mondiales. On oscille entre le western et le James Bond et, surtout, l’on arrête jamais de s’esclaffer.

Toutes les techniques du spectacle vivant sont sollicitées pour compléter un jeu au rythme ahurissant, de la musique et la lumière au cirque en passant par les tableaux vivants. Allez, pour une fois, on ne leur en voudra pas d’être ce qu’ils sont, bien au contraire ! En ces temps moroses, c’est peut-être l’antidépresseur le plus efficace que l’on ait trouvé

Pierre FRANÇOIS

« L’Homme qui pensait en savoir trop », de et mis en scène par Olivia Zerphy, Paul Lofferon, Sam Rayner et Emily Wheatman. Avec : Olivia Zerphy, Paul Lofferon, Yann Boyenval, Emily Wheatman et, à la musique, Frederick Waxman. Musique : Frederick Waxman. Lumières (très soignées) : Jo Underwood. Du dimanche au mardi à 21 h (avec quelques dates et heures exceptionelles) jusqu’au 23 mai au Théâtre des déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris. https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/lhomme-qui-pensait-en-savoir-trop/

Photo : Pierre François, d’autres sur https://www.instagram.com/p/CrvgKiiouML/