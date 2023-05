Théâtre : « Un petit air de Juliette Gréco », d’Annadré Vanier et Michel Vivacqua au Théâtre de la Contrescarpe, à Paris.

Juliette pour toujours.

Annadré Vanier, chanteuse et humoriste française, avoue, dès le début de ce spectacle réjouissant, sa passion, son admiration pour la grande Juliette et nous fait (re)découvrir l’univers artistique de cette immense Dame de la chanson. Elle nous confesse avec malice et avidité qu’elle a tout lu, tout écouté et même fait une enquête approfondie sur la vie riche d’évènements et libre de contraintes de la Sublime Gréco.

Elle nous régale par un magnifique texte, ciselé sur mesure, plein d’humour et de formules percutantes. Et elle chante… Tellement bien ! Avec une voix chaleureuse, langoureuse, tantôt profonde, tantôt coquine, toujours captivante. Elle n’imite pas, mais s’approprie avec panache et pétulance la gouaille de Juliette, sa sensualité et son charisme. Annadré conte également avec complicité et espièglerie la vie amoureuse étoffée de son héroïne, sans tabou : « elle a beaucoup aimé la trompette de Mike et les scoubidous de Sacha… » mais aussi les rencontres amicales et professionnelles si fructueuses avec Pierre Seghers, Léo Ferré, Prévert et Kosma, Brel et Gainsbourg… dont sont nés tant de chefs-d’œuvre intemporels ! Un moment de grâce émotionnelle et artistique à venir déguster avec gourmandise et sans modération…

SIDONIE

« Un petit air de Juliette Gréco », d’Annadré Vanier et Michel Vivacqua. Avec Annadré Vanier (jeu) et Stan Cramer ou Nathalie Miravette (piano). Mise en scène : Rosalie Symon. Mercredi à 19 heures, samedi à 16 h 30 (attention, quelques dates sont à horaires particuliers : 3, 10, 17 mai et 7, 14, 21, 28 juin à 19 heures ; 6, 13, 20 mai à 16 h 30 ; 10, 17, 24 juin et 1er juillet à 18 h 30) au Théâtre de la Contrescarpe, 5, rue Blainville, 75005, PARIS, métro Place Monge ou Cardinal Lemoine, RER Luxembourg, tél. 01 42 01 81 88, https://www.theatredelacontrescarpe.fr/spectacle/juliette-greco/

Photo : signature illisible.